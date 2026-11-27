黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩提议，联合国驻黎巴嫩临时部队应在分阶段撤离期间继续履行职责。他表示，这将有助于避免出现安全真空，并为商定替代维和任务的部队形式争取时间。

奥恩在与德国联邦国防部国务秘书延斯·普勒特纳会晤时作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。总统强调，任何替代该任务的部队都必须以联合国安理会第1701号决议为法律基础。

支持黎巴嫩军队

奥恩指出，《框架协议》规定扩大黎巴嫩军队的权限。同时，他表示，军方仍需要国际军事支持。他还说，黎巴嫩南部居民希望保留国际存在，并需要具备维持生计和在自己土地上生活的条件。

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普勒特纳表示，黎巴嫩南部的重建取决于持续推进稳定进程。他说，德国将通过一项欧洲支持任务参与其中，该任务应为继续双边合作以及德国对黎巴嫩海军的支持建立法律基础。

任务授权将于年底结束

2025年8月28日，联合国安理会通过第2790号决议，最后一次将联合国驻黎巴嫩临时部队的任务授权延长至2026年12月31日。该任务计划于2027年分阶段撤离。

联合国维和人员自1978年以来一直部署在黎巴嫩南部。其授权于2006年通过第1701号决议得到大幅扩大：该任务监督停火和黎巴嫩与以色列之间的蓝线，报告违规行为，并支持黎巴嫩军队部署到利塔尼河以南地区。

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