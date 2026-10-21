法国总统埃马纽埃尔·马克龙突访沙特阿拉伯利雅得，并与王储穆罕默德·本·萨勒曼举行会谈。双方同意，沙特将向法国额外供应柴油，“需要多少个月就供应多少个月”，France 24报道。

这是也门胡塞武装本月加大对沙特阿拉伯袭击以来，首位西方领导人访问该王国。爱丽舍宫表示，此行旨在展示法国在这些袭击背景下与该王国的团结。

法国的燃料

利雅得之行是海湾国家访问行程的一部分，旨在为法国争取石油和柴油供应，并降低燃油价格。马克龙表示，他正在履行职责，努力缓和因汽油价格引发的紧张局势；汽油价格已成为法国社会动荡的原因之一。

在此次行程中，马克龙还确保了来自阿拉伯联合酋长国和巴林的每月20万吨额外柴油供应。卡塔尔将每月向法国供应2太瓦时液化天然气。

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保卫石油码头

法国总统表示，在过去八天里，法国已部署人员和装备，以保护位于红海的沙特延布石油码头免受胡塞武装袭击。他表示，法国正与沙特阿拉伯协调发挥防御作用，同时强调恢复与胡塞武装谈判的重要性。

马克龙和穆罕默德·本·萨勒曼还同意讨论扩大安全合作，以及能够绕过被封锁的霍尔木兹海峡的基础设施项目。在中东战争开始时伊朗封锁该海峡后，沙特阿拉伯曾利用延布码头出口石油。

据该媒体报道，近几周胡塞武装的袭击迫使沙特阿拉伯关闭其主要机场，并推迟一场大型投资会议。胡塞武装宣布的海上封锁也威胁到该王国的石油出口。

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