墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆在晨间新闻发布会上祝贺巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在总统选举第二轮投票中获胜。她称这一结果对拉丁美洲和加勒比地区具有重要意义，并表示打算致电卢拉，亲自向他表示祝贺。Mexico News Daily对此进行了报道。

对巴西选举的反应

辛鲍姆称卢拉的胜利是总统、民众运动以及代表本国公民的政府的胜利。她表示，这一结果意味着右翼运动的失败。墨西哥总统还表示，卢拉政府与她自己的政府有相似之处。

据该媒体报道，卢拉在周日举行的第二轮投票中击败了巴西前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗。此前，卢拉在第一轮投票中败给了博索纳罗。

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INE负责人辞职

在同一场新闻发布会上，辛鲍姆积极评价了瓜达卢佩·塔代伊决定辞去墨西哥国家选举机构（INE）主席职务。塔代伊自2023年起担任该职务。

塔代伊在涉及INE合同的腐败指控背景下宣布辞职，这些合同由与何塞·阿尔弗雷多·埃尔南德斯·卡西利亚斯有关联的公司获得。据媒体报道，他与塔代伊有密切的私人关系。辛鲍姆表示，有必要就选举机构内涉嫌滥用权力或享有特权的问题开展调查和审计。她还强调，在定于2027年6月6日举行的联邦、州和市级选举之前，INE的工作不会中断。

经济指标

辛鲍姆还称，墨西哥经济8月同比增长3.5%是好消息。根据国家统计与地理研究所INEGI的数据，8月建筑活动较上年同月增长7.9%。总统将经济增长尤其归因于住房建设、基础设施项目和电子产品制造。

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