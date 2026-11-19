缅甸总统敏昂莱表示，其政府正在重新审视与东南亚国家联盟（东盟）的关系，但打算继续与该组织成员国进行讨论。《日本时报》报道。

这一声明是在马尼拉举行的东盟峰会后发表的，缅甸未参加此次峰会。该组织领导人表示，如果缅甸在解决内部危机方面取得进展，他们可能会逐步恢复该国在该组织内的全面政治代表权。

东盟的条件

东盟将可能恢复缅甸代表权与落实2021年军事政变后不久通过的五点共识挂钩。该计划规定立即停止暴力、各方开展建设性对话、由东盟进行调解以及提供人道主义援助。

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敏昂莱在议会表示，在他看来，东盟只向缅甸施压。他还称，在恢复正常关系时，各方将考虑缅甸的立场以及该组织成员国的意图。

2028年和平会议

敏昂莱在由军方支持的政党占主导地位的选举后于4月成为总统，他还宣布将举行和平会议。国营报纸《缅甸环球新光报》报道称，会议计划于2028年2月举行。总统表示，他寻求在其五年任期内结束敌对行动。

自2021年政变以来，缅甸军方与各类武装组织之间的武装对抗持续进行。报道称，冲突已造成超过10万人死亡，数百万人被迫离开家园。尽管有人呼吁停止暴力，军方仍加强了在该国部分地区的空袭，导致平民死亡。

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