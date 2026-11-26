缅甸总统敏昂莱表示，其政府不会执行其认为不可接受的国际法院裁决要求。《日本时报》报道，消息援引缅甸国家媒体。

敏昂莱表示，缅甸将以其认为符合一个负责任国家的方式行事，但不会同意其认为不适当的要求。他还称冈比亚提起的诉讼是单方面指控，并表示使用“种族灭绝”一词严重损害了该国声誉。

国际法院裁决

上周，国际法院裁定，缅甸对以穆斯林为主的罗兴亚少数群体实施了种族灭绝。法院列举了2017年缅甸安全部队在若开邦开展行动期间所犯罪行的证据。

法院认定，安全部队杀害了数千名罗兴亚平民，对妇女实施大规模性暴力，并对儿童实施极端暴力。法院命令缅甸确保难民安全返回家园，支付金额将于日后确定的赔偿，并调查相关行为及惩罚涉嫌实施种族灭绝者。

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国际法院的裁决具有约束力且不得上诉，但该法院没有强制执行其判决的机制。

缅甸当局的立场

缅甸此前否认种族灭绝，称其行动针对的是在造成12名安全部队人员死亡的袭击之后发生的武装叛乱。然而，法院驳回了这一论点，并指出没有看到证据表明缅甸在行动期间区分平民和疑似罗兴亚武装人员。

在这场暴力行动期间，数十万罗兴亚社群成员逃往邻国孟加拉国。法院还指出，罗兴亚村庄被系统性摧毁，非罗兴亚人被安置在原址。缅甸政府称法院的裁决令人极为失望且不公正。

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