阿根廷总统哈维尔·米莱提议，若投资额至少达到10亿美元，将人工智能及其他前景行业项目的企业税率从25%降至15%。该国政府希望吸引科技公司建设数据中心，其中包括在巴塔哥尼亚地区，《明镜周刊》报道。

为数据中心打造巴塔哥尼亚

米莱向科技公司推介阿根廷，将其描述为一个官僚程序更少、税收更低、拥有广阔巴塔哥尼亚草原的国家。他曾表示，阿根廷不会监管人工智能，还曾提议允许成立完全由人工智能代理管理的“非人类公司”。

巴塔哥尼亚拥有远离大型人口聚居地的开阔平原、可用于冷却服务器的凉爽气候、可用于发电的强风，以及位于瓦卡穆埃尔塔的大型页岩气储量。波兰公司Green Capital计划在当地建设一座价值30亿美元的数据中心，其计算能力可由大型科技公司租用来执行人工智能任务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基础设施限制与批评

英国《金融时报》指出，阿根廷的数据中心容量约为40兆瓦，而智利约为400兆瓦。迄今为止，拉丁美洲的投资者更常选择乌拉圭、墨西哥或巴西。米莱一年多前宣布建设大型OpenAI数据中心后，关于该项目一直没有新的信息出现。

该媒体援引美联社的数据称，OpenAI、亚马逊、谷歌、甲骨文、数据中心运营商的代表以及风险投资者彼得·蒂尔近日访问了布宜诺斯艾利斯。参与建设OpenAI得州园区的数据中心开发商Crusoe今年曾寻求与阿根廷能源官员就获美国政府支持的投资进行谈判。

这一倡议引发了环保活动人士和马普切原住民代表的担忧。阿根廷环保组织Observatorio Petrolero Sur的研究员阿兰·罗查·瓦尔桑伊警告称，计算能力可能会被出口到OpenAI和其他公司需要的地方。批评者还指出其环境负担，而数据中心创造的就业岗位相对较少。

关注我们在