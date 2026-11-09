阿根廷总统哈维尔·米莱在布宜诺斯艾利斯表示，他准备与社会不同群体展开对话，但称该国的政治辩论在智识上不诚实。这是他对教皇利奥十四世在这位教宗历史性访问阿根廷期间呼吁对话与民主共处的回应，据《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

米莱关于对话的声明

这位阿根廷总统称，反对派去年支持了40项法案，他认为这些法案旨在破坏宏观经济稳定。米莱强调其政府坚持财政平衡，并表示，在他看来，对这一政策的质疑意味着提出增加公共支出的建议。

总统还表示，他不反对对话和共处，但认为阿根廷政坛的讨论具有蛊惑性，且缺乏概念上的准确性。据他所说，政府正努力不将当前决策的负担转嫁给阿根廷未来几代人。

教宗的立场

教皇利奥十四世抵达阿根廷后的首次讲话中表示，经济应当服务于人，而不是人服务于经济。这位教宗关注到那些虽然工作、却仍无法满足家庭需求者的处境。

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利奥十四世还为贫困者和退休人员发声，呼吁特别关注受到疾病、依赖状态和残疾影响的人。该媒体指出，这间接提及政府颇具争议地削减对残疾人援助一事；由于此事，布宜诺斯艾利斯国民议会大楼附近每周都会举行抗议活动。

教皇强调，巩固民主需要愿意倾听，并审慎使用言辞。他还指出官员个人廉正的重要性，并表示腐败会削弱公民对机构的信任。

在总统府举行的会面

米莱称教宗的到来是一次令人动容的事件。据他所说，在总统府玫瑰宫举行的私人会面中，他们讨论了政治的道德基础、圣经在决策中的作用以及自然法。

利奥十四世此访是近四十年来教宗首次访问阿根廷。在此次行程中，教皇计划探访一所残疾人之家和一所监狱，并主持三场露天弥撒。

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