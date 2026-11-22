阿联酋总统谢赫·穆罕默德在阿布扎比与马克韦恩·马林举行会谈。《The National》称马林为美国国土安全部长。双方讨论了应对中东近期事态的努力。

阿联酋与美国的合作

据国家通讯社Wam报道，谢赫·穆罕默德和马林还探讨了进一步加强阿联酋与美国战略合作的机会。

出席会谈的还有总统府特别事务副主席谢赫·哈姆丹·本·穆罕默德·本、阿联酋总统顾问谢赫·穆罕默德·本·哈马德以及其他官员。

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地区紧张局势

会谈是在地区紧张局势加剧的背景下举行的。巴林内政部表示，伊朗发动的袭击击中一处民用工业设施，造成火灾和财产损失。该部门的初步信息显示，没有人员伤亡。

据一名消息人士称，沙特防空部队拦截了一架由也门胡塞武装向利雅得地区发射的无人机。沙特联军还表示，拦截并摧毁了一枚胡塞武装向沙特阿拉伯西部地区发射的弹道导弹。联军未提供有关拦截地点、可能伤亡或损失的细节。

此次会谈是在阿联酋副总理兼外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德与美国国务卿马尔科·鲁比奥通电话后举行的。双方讨论了地区事态以及苏丹战争造成的人道主义后果。谢赫·阿卜杜拉表示，阿联酋支持国际和地区各方为立即无条件停火并启动由平民主导的全面政治进程所作的努力。

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