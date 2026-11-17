阿拉伯联合酋长国总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬在阿布扎比会见了委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯。双方讨论了扩大双边合作，尤其是在经济发展领域的合作，《国家报》报道。

经济合作

罗德里格斯赴阿布扎比进行工作访问。阿联酋总统祝愿她在领导国家以及实现委内瑞拉人民对进一步进步和繁荣的期望方面取得成功。

两国领导人确认，将根据共同利益发展阿联酋与委内瑞拉之间的关系，并扩大在各领域的互动。会谈还研究了深化经济和发展领域联系的可能性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

商业峰会和水资源会议

同日，阿联酋与委内瑞拉商业峰会在阿布扎比举行，政府官员和私营部门代表出席。该活动由阿联酋外贸部与阿布扎比工商会联合举办。与会者讨论了能源、采矿业、农业、物流和基础设施领域的投资机会。

阿联酋外贸部长萨尼·宰尤迪表示，阿联酋准备成为委内瑞拉企业进入中东、亚洲和非洲市场的枢纽。罗德里格斯称阿联酋是重要伙伴，并邀请阿联酋企业考虑委内瑞拉能源、矿产开采、农业和旅游领域的机会。据该报报道，该国力争在未来五年内为石油和天然气行业吸引约760亿美元投资。

会晤还谈及将于12月在阿布扎比举行的2026年联合国水资源会议。双方强调，该论坛对于国际社会解决水资源相关问题的努力具有重要意义。

关注我们在