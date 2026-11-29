韩国总统李在明在首尔表示，加强与美国的同盟关系并不违背该国追求更大战略自主性以及维持与中国关系的目标。据《韩国先驱报》报道，他是在北岳山与记者非正式交谈时作出这一表态的。

李在明当时回答了有关国家安全领域近期人事调整的问题，该调整涉及外交和安全领域的三个关键职位。其中包括统一部长郑东泳和国家情报院院长李钟奭的职位，该报将两人归为战略自主的支持者。

总统表示，同盟和自主性同样重要，并非相互排斥的做法。他补充说，可以根据具体情况考虑官员的不同观点。

与中国的关系

李在明表示，首尔应继续扩大和加强与美国的同盟关系，但不应因此放弃与其他国家的关系。他尤其强调了与中国联系的重要性。

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总统说，他曾向北京解释美韩同盟的重要性，也曾向华盛顿说明首尔不能忽视与中国的关系。他还警告不要在台湾问题上制造过度的外交紧张局势，并提及1992年首尔与北京建立外交关系的协议。

在经济方面，李在明欢迎就双边自由贸易协定框架下服务和投资开展的谈判取得进展。与此同时，他承认，K-pop艺人在中国演出仍受到限制。总统还表示，有必要实现贸易顺差来源多元化，因为在他看来，韩国对美国的经济依赖过高。

移交作战指挥权

李在明重申，打算推动美国尽早向韩国移交战时军事作战指挥权。他称这是主权的关键要素，同时承认国内存在反对这一举措的声音，并承认公众支持的重要性。

谈及朝鲜领导人金正恩可能访问中国，总统表示，首尔掌握有关此行可能性的情报，但此事仍不确定。他表示，韩国必须为两种情形做好准备，并将继续努力为与平壤对话创造条件。

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