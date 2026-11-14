韩国总统李在明在首尔举行的资本市场改革会议上呼吁加强并购活动，包括敌意收购。他认为，这将有助于改善韩国企业股票价值被低估的状况。正如《韩国先驱报》报道，总统表示，政府应让此类交易更容易开展、更加频繁。

李在明称敌意收购是“市场正常化最重要的机制”。他解释说，在股价异常低迷时，投资者可以收购一家公司，以正常价格出售，或者自行经营该公司。总统还指示核查是否存在阻碍敌意收购的机制。

所有权集中

韩国法律允许敌意收购，但当控股股东持有多数股份时，实施这类收购较为困难。会议讨论了此类所有者持股超过50%、有时达到70%至80%的公司。李在明提出问题：因所有权集中而实际上作为私营企业运营的发行人，是否应继续享受在证券交易所上市的好处。

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总统提议研究此类公司退市的可能性，但未说明可作为依据的具体持股比例门槛。他还呼吁迅速将财务状况疲弱且效率低下的公司从Kosdaq交易所摘牌，同时强调需要保护具有技术潜力和增长前景的企业。

强制要约规则

与会者还讨论了拟议的强制要约收购规则。这些规则规定，控股权买方必须向少数股东提出出售其股份的要约，以便后者能够获得部分收购溢价。执政党和反对党同意在本届国会会议期间通过修改《资本市场法》引入这一制度。

与此同时，部分韩国和外国资产管理机构反对一种模式：买方必须收购至少50%加一股，而控股股东可以优先出售其持股。批评者认为，这无法保证少数股东拥有平等的出售股票机会。李在明指出，全面要约收购可能会增加收购成本并抑制交易，因此呼吁继续讨论。

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