在菲律宾马尼拉，印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托就其国内森林和土地火灾引发的跨境烟霾向新加坡和马来西亚致歉。据亚洲新闻台报道，他于11月15日在第49届东盟领导人峰会首日作出这一表态。

火灾持续近四个月

根据印度尼西亚总统秘书处的声明，火灾持续近四个月，并影响了新加坡和马来西亚的社区。普拉博沃表示，他代表印度尼西亚政府和人民致歉，并向其他地区领导人保证，该国已尽最大努力控制火势。

据他介绍，共有7.1万人参与灭火行动。行动期间，16名消防员死亡，另有许多人受伤。印度尼西亚还损失了两架直升机。

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对公司的调查

总统宣布对涉入森林火灾的公司实行零容忍政策。据他介绍，印度尼西亚撤销了17家公司的特许权；26家公司正在接受调查，11家公司已被起诉。另有23家公司计划被起诉，而警方共在调查涉及104家公司的案件。

与邻国共同合作

普拉博沃还强调，需要从灭火和减轻火灾后果转向系统性预防。印度尼西亚正准备成立一个新机构，并推出加强火灾预防的项目。上个月，新加坡和印度尼西亚同意成立联合工作组，以调查与火灾有关公司的活动。新加坡总理黄循财提议将这一机制扩大至东盟层面，以共享信息和证据。

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