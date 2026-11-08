肯尼亚总统威廉·鲁托将于11月8日开始对古西地区进行推迟后的四天访问。此次行程将持续至11月11日，并将在前内政内阁部长弗雷德·马蒂安伊与前副总统里加蒂·加查瓜之间的政治争端背景下进行，Nation Kenya报道。

原定访问被推迟了约两周。据该媒体称，延误发生在鲁托在该地区的代表之间出现政治分歧，以及围绕未完成项目和未兑现承诺的疑问之际。

行程安排

此次访问的第一站将是尼亚米拉县的西穆吉兰戈，鲁托预计将抵达圣约翰·兰根约高中校园。他还将参加尼亚马亚体育场的跨教派教会礼拜，为西穆吉兰戈选区数字中心启用，并启动邦代尼—马贡博道路项目。

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随后，总统将前往邻近的北穆吉兰戈，计划启动通贝—伊辛塔—莫科莫尼道路，并举行马格瓦格瓦体育场奠基仪式。古西议会团体主席乔阿什·尼亚莫科表示，该体育场的建设已经在进行中。

围绕马蒂安伊的争端

该地区的政治紧张局势在加查瓜11月3日发表声明后加剧，当时他称马蒂安伊“懒惰”，且脱离当地社区。据Nation Kenya报道，寻求让鲁托卸任总统的马蒂安伊，已获得此前曾批评他的政治人物支持。

国民议会多数派首席组织人西尔瓦努斯·奥索罗和联合民主联盟党全国司库贾费特·尼亚昆迪，公开批评加查瓜针对古西社区领导人的言论。奥索罗表示，无论是在政府还是反对派中的社区代表，都反对针对马蒂安伊的侮辱。与此同时，教育部长朱利叶斯·奥甘巴在内罗毕与民选代表举行会议，为此次访问做准备；基西县县长辛巴·阿拉蒂则视察了总统将要启用的项目。

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