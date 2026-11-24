萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔于10月底向海地派遣了逾2000名军人，以营救4名萨尔瓦多士兵。据Tagesschau报道，这些士兵在联合国国际安全任务中服役时遭到袭击，随后失踪，并可能已经遇难。

在海地首都太子港，布克尔受到要求在帮派暴力背景下获得安全保障的支持者欢迎。据该媒体报道，这位萨尔瓦多总统在行动开始后抵达该国。

没有联合国授权的行动

萨尔瓦多军人，以及武装机器人和无人机，摧毁了最具影响力的组织之一“400 Mawozo”的总部和两名帮派头目的住所。Tagesschau指出，行动期间数十名疑似帮派成员死亡。

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布克尔的行动没有联合国授权，据该媒体评估，处于法律灰色地带。海地过渡政府支持该行动，但海地安全部队批评协调不足。他们表示，萨尔瓦多部队在距离联合国国际安全任务部队危险地接近的位置开火。

监狱协议

海地和萨尔瓦多达成协议，将在海地建设3所仿照萨尔瓦多高度戒备监狱CECOT的惩教设施。行动期间，布克尔还登记为萨尔瓦多总统选举第三次参选的候选人，该选举计划于2月举行。

根据联合国数据，由于犯罪帮派活动，海地约150万人被迫离开家园。这些组织通过谋杀、绑架和强奸恐吓民众。与此同时，据Tagesschau报道，即使在萨尔瓦多行动开始后，该国的暴力活动也有所升级。

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