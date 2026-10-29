德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在访问中国北京期间表示，德国和欧洲不寻求切断与中国的经济联系。相反，德国希望通过对话，为出现严重贸易失衡的行业寻找解决方案，阿纳多卢通讯社报道。

竞争条件

施泰因迈尔在北京大学发表演讲时强调，贸易必须继续对双方都有利。他表示，只有当各方都能从中受益时，伙伴关系才有可能实现。

总统还指出，德国和中国企业之间的竞争是有益的，但前提是市场参与者拥有公平的规则和公平的竞争环境。他警告不要将世界划分为集团，也不要出现集团之间新的对抗；他表示，这可能会破坏国际安全并造成经济损失。

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依赖与贸易逆差

施泰因迈尔承认，中国希望保护本国经济免受外部冲击和负面影响。同时，他表示，中国获得更大自主性不应导致其他国家对中国的依赖加深以及其脆弱性增加。

德国总理弗里德里希·默茨周三表示，欧洲并不寻求与中国进行贸易战，但决心保护其工业免受不公平做法的影响。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩曾表示，欧盟2025年对华贸易逆差为每天10亿欧元。自2021年以来，三家德国大型汽车制造商在欧洲和中国市场的份额有所下降；今年上半年，它们在欧洲创造的附加值比2021年至2022年低30%至45%。

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