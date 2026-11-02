在北京，中国国家主席习近平对阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克·阿勒赛义德表示，中东和波斯湾地区不应成为大国竞争和地缘政治冲突的舞台，Channel NewsAsia报道。

习近平的声明

这位中国领导人表示，世界正经历“百年未有之大变局”。他说，该地区的和平与稳定需要各方共同努力来维护和保护。

习近平还表示，中国寻求推动结束战争，并希望为解决地区安全问题提供“智慧和方案”。北京准备加强与阿拉伯国家，特别是海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的接触与协调，共同致力于恢复和平、长期稳定与安全。

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阿曼苏丹访问

海赛姆·本·塔里克·阿勒赛义德于11月1日抵达北京，进行为期两天的访问。这是自两国于1978年建立外交关系以来，阿曼国家元首首次访问中国。

据阿曼国家媒体报道，苏丹对中国在关键地区问题上的立场表示感谢。他强调，发展与稳定密不可分，国家繁荣需要安全、和平、尊重主权和国际法，以及通过和平方式解决争端。

苏丹还表示，阿曼愿意与中国签订优惠双边贸易和投资协议。中国是阿曼最大的贸易伙伴，阿曼向中国供应石油和能源产品。

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