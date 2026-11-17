索马里总统哈桑·谢赫·马哈茂德指责阿拉伯联合酋长国严重干预该国内政，包括未经联邦政府批准在非洲之角部分地区建立军事基地。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引这位索马里领导人的电视讲话。

关于军事存在的声明

马哈茂德表示，阿联酋在摩加迪沙国家安全体系之外组建了武装力量。他称阿布扎比的行为是公然干涉，侵犯了索马里的主权，同时提及两国之间的历史关系。

总统还表示，阿联酋在超出联邦政府权限的情况下，就柏培拉、博萨索和基斯马尤的港口达成协议。此外，他指责阿联酋资助政治分裂，在以色列承认索马里北部地区一事中发挥作用，并于1月在未经索马里同意的情况下，利用柏培拉从也门撤离一名藏匿中的准军事组织领导人。

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摩加迪沙的决定

今年早些时候，摩加迪沙当局废除了与阿联酋签订的所有协议，并对阿联酋军用和货运飞机关闭该国领空。马哈茂德表示，其政府准备维持建立在平等和相互尊重基础上的关系。

索马里与阿联酋的关系此前曾经历紧张与和解的时期。2018年，阿布扎比称在摩加迪沙机场从一架阿联酋飞机上扣押960万美元为非法，并表示这笔资金旨在支持索马里军队和军事受训人员。此后，阿联酋终止了在索马里的军事训练任务，并否认干预指控。

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