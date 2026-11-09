10月27日，芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒致电俄罗斯这一侵略国的领导人弗拉基米尔·普京。知情官员称，通话在赫尔辛基进行，持续了90分钟。这一举措在欧洲伙伴之间引发争议，争议涉及在俄罗斯对乌克兰发动全面战争的背景下与莫斯科进行直接接触，Politico Europe报道。

通话前，斯图布和斯特勒与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基协调了立场。他们向普京表示，领土问题只能在领导人层级的面对面会晤中讨论，在此之前需要采取降级措施。各方还提出了波罗的海安全以及保持贸易航运畅通的问题。

通话目的

斯特勒向该媒体解释说，欧洲国家支持乌克兰，但对莫斯科拥有直接影响力的主要是华盛顿。他认为，期待在欧洲不与莫斯科接触的情况下结束战争将是一种幻想。同时，这位挪威首相指出，通话后，他并未确信普京已准备好达成真正的协议。

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据Politico报道，普京告诉斯图布和斯特勒，他将指示俄罗斯代表为在阿布扎比举行的谈判做准备，俄罗斯、乌克兰和美国代表团将参加谈判。芬兰和挪威领导人并不期待这些会晤取得重大突破。

盟友的批评

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森、瑞典首相乌尔夫·克里斯特松以及立陶宛公开批评了这一倡议。弗雷泽里克森表示，欧洲应保持团结，而不是各自行动。克里斯特松强调，和平必须通过实力实现，而不是通过让步。

了解通话筹备情况的官员表示，已提前向弗雷泽里克森以及法国、德国和美国领导层通报此事。斯特勒表示，他和斯图布曾与伙伴协商，但没有请求他们允许进行这次通话。在一波批评之后，泽连斯基为两位领导人的倡议辩护，并指出他们正在帮助乌克兰。

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