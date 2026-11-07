台湾总统赖清德在台北举行的台湾国际旅展（Taiwan International Travel Fair）开幕式上确认，到2030年每年吸引1000万名外国游客的目标。政府还计划每年在旅游业创造超过1万亿新台币，即305亿美元的收入，据《台北时报》报道。

赖清德表示，改善服务、强化台湾品牌以及旅游业的数字化转型将有助于实现这些目标。他还表示，今年成立的台湾观光研究院将帮助整合政府和私营部门的资源，以提升服务质量并争取国际旅客。

人工智能与旅游路线

政府计划帮助旅游企业应用人工智能和大数据分析。总统表示，这将使企业能够更好地了解旅客偏好、提高效率，并打造有吸引力的旅游产品。

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赖清德还提到T-WALK计划，该计划汇集六条主要路线，让外国游客了解台湾的山区景观。其中包括连接新北市、台北市与宜兰县的淡水—噶玛兰路线，以及从桃园经新竹、苗栗通往台中的拉克努斯塞卢路线。

国内旅游指标

交通与通信部长陈世凯表示，去年台湾国内旅游创造了5643亿新台币收入，比2024年增长9%。国内旅行次数达到2.48亿次，而在COVID-19疫情前为1.68亿次。

今年该旅展迎来40周年，并在名称中将“Taipei”替换为“Taiwan”。活动在台北南港展览馆举行，设有来自123个国家和城市的1600个展位。台湾观光协会主席简余晏表示，该旅展正日益侧重于独特体验和优质旅游产品，而非折扣。

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