东帝汶总统若泽·拉莫斯-奥尔塔表示，他打算提名韩国“光之革命”运动角逐诺贝尔和平奖。据《韩国先驱报》报道，他是在首尔与韩国总统李在明会谈后作出这一表态的。

提名声明

拉莫斯-奥尔塔高度评价了韩国前总统尹锡悦于2024年12月短暂实施戒严后在韩国发生的大规模抗议活动。这些示威活动始于2024年12月3日宣布戒严之后，被称为“光之革命”。

东帝汶总统表示，这一运动值得获得国际认可，并承诺将积极提名其角逐诺贝尔和平奖。他还赞扬了韩国公民捍卫民主的行动。

拉莫斯-奥尔塔因与东帝汶独立相关的活动，于1996年获得诺贝尔和平奖。根据挪威诺贝尔委员会的规定，前获奖者和现任国家元首可以提交提名。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

李在明欢迎这一提议，并称韩国的民主恢复是一项历史性成就。他表示，来自一名诺贝尔和平奖得主的提名，可能为韩国人民赢得该奖项带来良好机会。

韩国与东帝汶的合作

在峰会期间，两国元首同意深化在经济发展、安全及其他领域的双边合作。在青瓦台官邸举行的会晤，是自两国于2002年建立外交关系以来东帝汶总统首次对韩国进行正式访问。

双方同意加强在知识产权保护、应对气候变化、发展援助和执法活动领域的合作。双方还计划缔结有关气候合作和赠款援助的协议，并扩大信息交流，以打击跨国犯罪。

两国打算通过韩国就业许可制度深化劳务合作，加强对来自东帝汶的劳动者的保护，并扩大韩语教学。两国领导人还同意举行定期外交磋商，并加强在东盟内的合作，其中包括东帝汶于2029年担任该组织主席国的相关事宜。

关注我们在