尼日利亚总统博拉·蒂努布称赞尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）协助美国联邦调查局处理一起网络性勒索案件。正如Premium Times Nigeria报道，起因是FBI局长卡什·帕特尔致函EFCC主席奥拉·奥卢科耶德，在信中肯定了尼日利亚机构在调查中的作用。

蒂努布表示，EFCC的工作是其政府希望在该国发展的机构性活动的典范。总统还强调，尼日利亚不应成为在国内或境外剥削他人的犯罪分子的避风港，并承诺支持执法和反腐败机构。

嫌疑人引渡

名为“阿耳忒弥斯行动”的调查涉及将穆达西鲁·阿菲兹·奥拉瓦莱和阿德博拉·费斯图斯·阿德昆莱引渡至美国。EFCC称，在FBI分别展开调查后，其拉各斯部门于8月26日协助将两人移交给美方。

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EFCC称，这些计划针对13至17岁的未成年男孩。嫌疑人据称威胁散布受害者的私密照片，并通过转账、礼品卡和加密货币索要钱财。

美国案件

FBI将该调查与两起独立案件联系起来，在这些案件中，美国青少年在遭受网络性剥削和勒索后因自杀死亡。其中一起事件中，一名13岁男孩在Instagram上被提议交换裸照，随后对方据调查人员称开始威胁要将照片发送给他的联系人。

EFCC称，美国寻求引渡24岁的奥拉瓦莱，使其因七项罪名受审，包括导致死亡的未成年人性剥削、引诱未成年人参与性行为、威胁以及传播儿童性虐待材料。美国司法部表示，奥拉瓦莱于8月27日被引渡，并于次日在北卡罗来纳州格林斯伯勒的联邦法院出庭。指控仍是控方的指称；在法庭证明其有罪之前，该男子被视为无罪。

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