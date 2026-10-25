尼日利亚总统博拉·蒂努布在该国西北部卡杜纳州的一场集会上，正式启动竞选连任第二任期的活动。非洲人口最多的国家下一届总统选举预计将于2027年1月举行。

据德国之声报道，蒂努布向公民承诺一个更美好的未来。在集会上，他还谈到国家的繁荣、稳定、增长、复苏和机遇。

经济困难

这场竞选将在生活成本危机和安全问题的背景下进行。蒂努布于2023年上台后，取消了实施多年的燃油补贴，此举引发不满，并助推了尼日利亚的通货膨胀。

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总统驳回了对其经济政策的批评，将饥饿和贫困的责任归咎于政治对手。本月早些时候，蒂努布承认该国存在经济问题，但表示其政府的改革并未造成经济弱点，而是在应对这些弱点。此后，政府宣布可能对燃油实施价格上限。

安全与对手

安全也将成为选举的关键议题之一。尼日利亚正应对武装匪徒和绑架事件，以及长期持续的圣战主义叛乱；这场叛乱始于2009年“博科圣地”组织发动的起义。周五，武装袭击者在该国东北部袭击一个村庄时，至少杀害了20人。

蒂努布可能的主要对手被认为是前副总统阿提库·阿布巴卡尔和前州长彼得·奥比。在2023年选举中，蒂努布获得的有效选票不足36.6%，阿布巴卡尔获得29%，奥比获得25.4%。

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