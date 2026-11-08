尼日利亚总统博拉·蒂努布就尼日尔军事领导人阿卜杜拉哈马内·蒂亚尼的父亲埃尔哈吉·哈桑去世表示哀悼。据Premium Times Nigeria报道，他于11月5日星期四去世，享年110岁。

尼日利亚总统致哀

在总统发言人巴约·奥努阿努加发布的一份声明中，蒂努布表示，尼日利亚政府和人民在哀悼期间与尼日尔团结一致。

蒂努布表示，父亲去世是一种深刻的个人悲痛。他敦促蒂亚尼从其父亲对他人生活所产生的影响以及其高寿中获得慰藉。

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尼日利亚总统还表示，逝者留下了信仰、荣誉和正直的遗产。蒂努布祈祷真主赐予逝者阿尔詹纳·菲尔道斯，并安慰他的家人和亲属。

两国关系紧张

这些慰问是在尼日利亚与尼日尔外交关系紧张的背景下发出的。2023年7月，尼日尔发生军事政变，推翻了文职政府。2025年1月，尼日尔、马里和布基纳法索退出西非国家经济共同体。

蒂亚尼多次指责尼日利亚与法国合谋，意图破坏尼日尔稳定。他尤其声称，阿布贾正协助在尼日尔西北部和东北部地区建立恐怖主义基地。尼日利亚称这些指控毫无根据，并表示致力于维护地区和平与安全。

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