美国总统唐纳德·特朗普尚未批准向台湾出售价值140亿美元武器和军事装备的提案。台北已等待华盛顿的决定数月，因为其计划利用这些系统遏制中国可能发动的袭击，据《日本时报》报道。

中国反对美国向台湾提供军事支持。北京认为台湾是其领土的一部分，并曾威胁要以武力夺取台湾。美国是台湾关键的安全伙伴，在1979年将外交承认从台北转向北京后，仍依据《台湾关系法》继续向该岛提供防御性武器。

该方案包括什么

台湾正在建设T-Dome多层防空系统。据该报报道，这项价值140亿美元的方案预计将包括“爱国者”导弹、自动化指挥与控制系统，以及具备360度覆盖能力的防空雷达系统。

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台北国防安全研究院专家苏紫云表示，这些系统结合起来可增强台湾战略防空体系的韧性。采购资金预计将来自一项250亿美元的国防法案，该法案由台湾议会在经历数月政治争议后于5月通过。

为何推迟作出决定

5月，特朗普与中国领导人习近平在北京会晤，试图缓和两国之间的贸易紧张局势。习近平当时警告美国总统，在台湾问题上出现失误可能导致华盛顿与北京之间发生冲突。

这笔创纪录规模的军售可能危及美中之间的贸易休战。美国国务卿马尔科·鲁比奥6月表示，该方案正在审议中。美国官员还评估了美国武器库存是否足以支持在伊朗的行动。一名美国官员表示，将该方案拆分为数个较小部分的可能性已显著上升。

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