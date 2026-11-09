美国总统唐纳德·特朗普表示，他可能不会支持任何将在2028年总统选举中竞逐接替他位置的候选人。在接受哥伦比亚广播公司《60分钟》节目采访时，当被问及是否会支持潜在继任者，特朗普回答说：“很可能。未必。”随后他补充道：“也许我最好不要介入。”

据阿纳多卢通讯社报道，特朗普同时强调，他的支持可能会对共和党产生重大影响。他表示，他此前对候选人的背书一直非常有影响力。

可能的候选人

在被问及除副总统J.D. 万斯以外的潜在继任者时，特朗普积极评价了国务卿马尔科·鲁比奥。他称鲁比奥是一位强有力的候选人，并表示他“干得非常出色”。总统还提到几位他认为是强劲竞争者的参议员，但没有透露他们的姓名。

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对中期选举结果的评估

在共和党人在中期选举中遭受重大失利后，特朗普表示，他的“让美国再次伟大”运动可以在其总统任期结束后继续存在。他将MAGA形容为“常识”，并将边境管控、强大的军队和经济增长列为该运动的原则。

特朗普将共和党不佳的选举结果部分归咎于“糟糕的信息传达”。他承认，问题也可能出在他的沟通上，尽管他此前在采访中谈到举行了数十场竞选集会。总统还批评媒体，称它们没有报道对共和党有利的新闻。

特朗普坚称，公众对他就与伊朗战争所采取行动的支持仍然“非同寻常”，尽管据该通讯社称，多项民调显示情况并非如此。他还声称，针对其经济政策的普遍不满与同伊朗的战争无关。

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