美国总统唐纳德·特朗普周二向纽约市前市长鲁迪·朱利安尼授予总统自由勋章，这是美国最高平民荣誉。The Hill报道。

白宫强调了朱利安尼在2001年9月11日纽约恐怖袭击事件后的作用，此后他获得了“美国市长”的称号。白宫发言人奥利维亚·韦尔斯称他是一名忠诚的公务员，其果断的领导力对纽约和美国产生了持久影响。

朱利安尼的回应

朱利安尼表示，获得这项奖项对他而言是一种荣誉。他将自己在公共服务领域获得的荣誉与前总统罗纳德·里根的建议联系起来，并与和他共事的人分享这份认可，其中包括那些为他们共同奋斗的事业而牺牲的人。

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担任纽约市长期间，朱利安尼还因起诉数名黑手党头目以及采取严厉打击犯罪的政策而闻名。2008年，他曾短暂参与争取共和党总统候选人提名，随后退出竞选并支持参议员约翰·麦凯恩。

特朗普的盟友

朱利安尼支持特朗普2016年的首次总统竞选，后来加入其法律团队，并领导了推翻2020年选举结果的行动。The Hill写道，他是两起诽谤诉讼的被告，这些诉讼与有关选举舞弊的无根据说法有关。他还在佐治亚州依据RICO法被提起指控。

该媒体指出，朱利安尼因多次就选举发表虚假声明，被取消了在纽约和华盛顿从事律师业务的资格。2025年11月，特朗普赦免了朱利安尼以及其他与试图推翻2020年选举结果有关的盟友。

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