美国总统唐纳德·特朗普在菲律宾马尼拉举行的峰会上，参加了两年来首次四方安全对话领导人会议，参与方包括美国、日本、澳大利亚和印度。在会谈开始前，他宣布启动一项人工智能“加速器”，并表示已达成新的安排，以保护关键矿产供应链。

日本首相高市早苗、澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯和印度总理纳伦德拉·莫迪参加了在东南亚国家联盟活动期间举行的会议。正如《日本时报》报道，这是特朗普首次参加四方安全对话峰会。

人工智能与关键矿产

特朗普表示，关键技术的未来应由拥有共同价值观和利益的国家来决定。他说，这项新的人工智能倡议旨在促进这种技术发展。

美国总统还宣布了数项有关关键矿产的新协议。他表示，这些协议将加强供应链，并降低参与国面对单一供应商经济胁迫时的脆弱性。

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在高市就台湾周边发生危机时日本可能进行军事干预发表言论后，日本与中国的关系处于紧张状态。在这些言论之后，中国将数十家日本企业列入出口黑名单，禁止供应两用物项，同时停止出口对日本经济至关重要的稀土金属。

四方安全对话的作用

高市在开场讲话中表示，四方安全对话将塑造印度洋—太平洋地区的未来，并呼吁为这一具有战略重要性的机制注入新的动力。

该组织由已故日本首相安倍晋三于2007年倡议成立，汇集了四个民主国家，是日本印度洋—太平洋战略的重要组成部分。中国认为这一机制是试图包围北京，而其参与者则强调，它并非针对任何单一国家。

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