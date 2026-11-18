美国总统唐纳德·特朗普在访问马尼拉期间宣布，美国与菲律宾达成一项重大双边贸易协议。据阿纳多卢通讯社报道，他是在马拉卡南宫举行的国宴上作出这一声明的。这场国宴由菲律宾总统小费迪南德·马科斯和第一夫人丽莎·阿拉内塔-马科斯举办。

特朗普称，这项安排是美国有史以来达成的最大贸易协议，并表示其对两国都公平。不过，他没有说明关税税率、对个别行业的让步、投资规模、文件签署事宜或实施时间表等细节。

关税与双边贸易

马尼拉正寻求减免美国对菲律宾商品征收的12.5%关税。美国于7月实施这一税率，理由是华盛顿声称菲律宾未能限制进口使用强迫劳动生产的产品。

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根据美国贸易代表办公室的数据，2025年美国与菲律宾的货物和服务贸易总额约达409亿美元，比前一年增加10.9%，即40亿美元。美国对菲律宾的货物贸易逆差增长73.6%，至85亿美元；而服务贸易逆差下降8.6%，至36亿美元。

防务、能源与核能合作

特朗普还表示，在印太地区安全担忧的背景下，美菲联盟目前比以往任何时候都更强大。他宣布将扩大与马尼拉的防务合作，并称其是地区安全的关键要素之一。

这位美国总统提到能源伙伴关系的机会，包括一项拟议中的阿拉斯加大型管道项目，以便通过太平洋向盟友和伙伴供应能源。他表示，菲律宾可能成为该倡议的天然伙伴，谈判已经在进行中。特朗普还称，美国和菲律宾可能会实施一个大型核能领域联合项目。

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