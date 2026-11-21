美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，旨在限制国会向联邦机构、其雇员和承包商索取某些信息的能力。The Hill对此报道。

国会提出请求的条件

该文件名为《保护行政特权并提高联邦合同效率》。文件指出，国会不得在缺乏正当立法目的的情况下，要求行政部门机构、政府雇员或联邦承包商提供信息，且该立法目的不得干预行政部门的核心职能。

该命令还要求联邦承包商立即将当前或未来的国会请求通知白宫和相关机构。承包商必须遵守从白宫收到的指示。

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可能发生的司法争议

如果白宫以行政特权为由，要求政府官员不向国会提交通信记录，这场争议可能诉诸法院。美国司法部今年早些时候在其备忘录中为此类权力进行了辩护。

民主党人曾表示，在中期选举中赢得国会两院多数席位后，他们打算调查特朗普及其盟友的活动。未来的众议院监督委员会主席罗伯特·加西亚在选举之夜通过社交媒体向政府喊话，敦促其“Lawyer up”。

白宫顾问威尔·沙夫在一封信中承诺将反制民主党的调查。他还告知民主党成员，在1月正式获得多数席位之前，他们无权发送调查信函。此前，沙夫发布了一项内部指令，要求白宫工作人员在国会作证前必须获得政府批准。

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