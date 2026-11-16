在美国，总统唐纳德·特朗普表示，黄仁勋可能重返英伟达担任负责人并不是一个坏主意。他还表示，关于与黄仁勋有过关系的一名女性可能与中国情报机构存在联系的说法尚未得到证实。

特朗普关于英伟达的声明

据《独立报》报道，特朗普对记者表示，相当一部分人希望黄仁勋重返公司领导岗位。总统补充说，他不会反对这样的决定，并认为这位英伟达联合创始人吸取了重要教训。

特朗普还提到苹果公司负责人蒂姆·库克，称这是他此前在英伟达领导层问题上提出过的人选。同时，他在最新评论中强调，黄仁勋回归可能是一个可以接受的选择。

有关情报联系的说法

据该媒体报道，黄仁勋上周在承认与女商人艾丽斯·黄存在婚外关系后离职，艾丽斯·黄与他没有亲属关系。美国官员将她描述为一名被怀疑与中国国家安全部有联系的人。

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《独立报》援引的《纽约时报》报道称，美国情报机构得出结论，艾丽斯·黄已被中国情报机构招募。据该报称，她据称被指派影响黄仁勋，以便让他促成向北京出售更先进的英伟达芯片。《纽约时报》还报道了黄仁勋的另一段关系——与一名下属的关系；据该报报道，这促使董事会将他从公司中撤职。

特朗普表示，他没有听到任何确认该女子是中国特工的信息，其中也包括国务卿马尔科·鲁比奥的说法。他强调，没有人证明她参与了间谍活动，并推测她可能不是间谍。

与此同时，据《纽约时报》报道，鲁比奥就艾丽斯·黄可能被招募一事准备了一份机密备忘录，并于5月在前往中国途中于空军一号上向特朗普通报了此事。特朗普表示，他没有听说过这些情报信息。

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