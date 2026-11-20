美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿表示，该国银行、科技公司和服务机构出现的多起故障是彼此独立的事件，且常发生在系统升级期间。他于11月20日在白宫新闻发布会上作出上述表示，据阿纳多卢通讯社报道。

系统升级与故障

特朗普表示，美国数千家公司正在同时对其系统进行现代化升级，在此类过程中可能出现问题。他强调，这些故障彼此没有关联，也不构成一起统一协调的事件。

特朗普还表示，公司可能出于人工智能方面的考虑或其他原因升级系统。据他所说，在此类过程中，情况有时可能失去控制，但所有案例都是独立事件。

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空中交通管制基础设施

特朗普将涉及空中交通管制的中断与私营公司的问题单独区分开来。他将其归因于基础设施老旧，并称该基础设施已有55年以上历史。美国政府正寻求从国会获得500亿美元，用于建设新的空中交通管制系统。

网络安全主管离任

特朗普还表示，他已解雇国家网络安全主任肖恩·凯恩克罗斯，并称这一决定是基于他对其工作的评估。白宫一名代表此前确认凯恩克罗斯已离职，但未说明他是否确实被解雇。

在一个月期间，故障影响了大型银行、航空公司、科技公司和联邦网络。官员表示，网络攻击并非运行中断的原因。

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