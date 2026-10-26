美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social上发文称赞利比亚人民，此前他在竞选集会上的言论在利比亚引发外交抗议。据The National报道，特朗普称利比亚人民自豪、坚韧且好客，并表示华盛顿致力于加强与该国的关系。

要求停止移民过境

特朗普在声明中还提到，利比亚人为打击“伊斯兰国”组织作出了贡献，并称该组织是两国人民的共同敌人。同时，他表示，利比亚不能继续成为非法移民的路线，这必须停止。

该声明没有包含道歉。特朗普还表示支持为统一利比亚及其国家机构、举行全国选举所作的努力。同时，他没有说明实现这些目标的时间表或新举措，也没有具体说明期待利比亚在移民问题上采取哪些措施。

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利比亚当局的反应

此前，利比亚外交部因特朗普在佐治亚州佩里市一次集会上的评论，召见了美国临时代办。特朗普在批评民主党参议员乔恩·奥索夫的移民政策时，提及利比亚、也门、海地和索马里，称这些国家受到恐怖主义笼罩，并使用了贬损性的脏话。

利比亚总统委员会表示，已指示外交部门召见美国外交使团负责人，并要求作出明确道歉和更正。民族团结政府总理阿卜杜勒·哈米德·德贝巴表示，该国的主权及其公民的尊严不应成为美国选举争端的议题。

利比亚东部当局也提出批评，呼吁撤回相关言论并正式道歉。众议院一个委员会向华盛顿寻求正式解释。

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