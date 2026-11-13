11月13日，美国总统唐纳德·特朗普将《琼斯法案》豁免延长90天，该豁免允许悬挂外国国旗的油轮在美国港口之间运输石油和其他货物。这一决定使承运商能够继续使用更广泛的船舶船队。

单次航程的个别批准

据OilPrice报道，白宫一名官员在接受路透社评论时确认了这一延期。这已成为历史上针对这项海事法律持续时间最长的豁免。同时，外国船只必须为每一次单独航程获得批准——这一限制于8月出台，此前美国海事行业批评了之前的全面豁免。

《琼斯法案》于1920年通过，规定美国港口之间的货物必须由在美国建造、归美国船东所有并配备美国船员的船只运输。根据现行规定，承运商在获准使用外国船队前，必须证明没有合适的美国船只可用。

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对运输和价格的影响

最早利用最初豁免的公司之一是Phillips 66。4月，该公司将约30万桶Bakken原油从得克萨斯州运往宾夕法尼亚州Monroe Energy公司的Trainer炼油厂。该航程由悬挂马耳他国旗的HTM Warrior油轮执行。

根据路透社援引的政府数据，在3月和5月的全面豁免期间，约发放了300份许可。在8月转为对航程进行个别批准后，发放了48份许可。

白宫预计，运输方面额外的灵活性将有助于抑制汽油、柴油燃料和化肥的价格。不过，据该媒体称，此前的豁免并未显著降低加油站的价格，因为海运仅占燃料零售成本的一小部分。

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