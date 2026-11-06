美国总统唐纳德·特朗普批评了其移民事务顾问、白宫办公厅副主任斯蒂芬·米勒，称他在驱逐行动中做得太过火。据NDTV报道，消息援引《华尔街日报》。

据该报报道，特朗普不满的原因是第一夫人梅拉尼娅·特朗普的立场。她告诉丈夫，在政府大规模反移民行动中被驱逐的人中有她认识的人。

明尼苏达州突袭行动后的担忧

《华尔街日报》写道，这并不是梅拉尼娅·特朗普首次对政府的驱逐政策表达保留意见。今年3月，她据称是一个顾问团体的成员，该团体曾警告总统，这场行动走得太远了。这些讨论发生在美国移民与海关执法局突袭行动后明尼苏达州局势紧张的背景下。

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第一夫人还参与了与白宫办公厅主任苏西·怀尔斯及其他高级官员的讨论，议题包括政府对暴力事件的回应以及可能重新审视相关做法。该媒体指出，移民政策在中期选举后成为共和党的一个重要政治议题。

米勒在枪击事件后的言论

米勒是塑造政府强硬移民政策的关键人物之一。两名美国公民在明尼阿波利斯死亡后，他的言论也受到批评。1月24日，美国边境巡逻人员在一次移民执法行动中枪杀了重症监护病房护士亚历克斯·普雷蒂。

米勒称普雷蒂为本土恐怖分子，并表示他曾试图杀害联邦特工。此前，他也以同样方式形容蕾妮·古德；一名ICE特工在古德的车内将其枪杀。古德的家人对该特工及其他特朗普政府官员提起诉讼，米勒也被列为该案被告之一。

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