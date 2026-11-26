美国总统唐纳德·特朗普将于12月4日访问亚利桑那州，并将在台湾积体电路制造股份有限公司新微芯片工厂的奠基仪式上发表讲话。《独立报》援引白宫和这家台湾公司的消息报道。

第五期扩建

特朗普的访问恰逢台积电位于菲尼克斯地区的生产园区第五期工程开工建设。该公司在亚利桑那州的工厂为英伟达、苹果、AMD、博通和高通生产微芯片。

7月，台积电宣布计划额外投资1000亿美元，以扩大其在美国的生产能力。此后，该公司宣布的对美国芯片制造的投资总额预计将达到2650亿美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

就业岗位与政府支持

白宫估计，扩大生产将创造1万个直接就业岗位，并在当地社区创造另外1.1万个间接就业岗位。目前，该项目场地提供了超过1.2万个建筑业就业岗位。

特朗普将该公司的投资视为其关税政策的结果。与此同时，台积电在亚利桑那州的建设始于乔·拜登担任总统期间，而由拜登签署的两党《芯片与科学法案》为该项目提供了部分财政支持。

随着人工智能的发展，对芯片的需求不断增长，生产扩张正在这一背景下进行。美国也在增加国内半导体产量，以降低供应链的脆弱性。

关注我们在