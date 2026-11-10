在美国，总统唐纳德·特朗普表示，从军事意义上说，与伊朗的战争实际上已经结束。他于周一在白宫新闻简报室与卡塔尔首相会面后作出这一表态。

特朗普的声明

特朗普告诉记者，美国正在维持现状。他还表示，他寻求达成一项长期解决方案，以削弱伊朗的核计划。

据NDTV报道，这是总统就放弃此前威胁在美国中期选举后恢复对伊朗打击所作出的最具体表态之一。

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谈判与可能的打击

特朗普周日在接受CNN电话采访时表示，如果美国看到与伊朗谈判取得进展，且德黑兰签署一项强有力的协议，恢复打击将极不可能。同时，他表示，美国已确定基础设施目标，包括38座桥梁，如果军事行动恢复，美国可能对其发动攻击。

据该媒体报道，美国军方在前一周内至少两次对伊朗防空系统实施有限打击。此外，周六美国还向一艘商船开火并使其失去行动能力，华盛顿称该船试图突破对伊朗港口的海上封锁。

战争与选举

据NDTV报道，这场持续八个月的战争导致燃油价格上涨，并影响了全球经济几乎所有领域。在上周的中期选举中，特朗普所在的共和党失去了对国会两院的控制权，两院均转由民主党掌控。

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