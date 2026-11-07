美国总统唐纳德·特朗普指责民主党人在民主党赢得中期选举后，据称威胁共和党官员、捐款人和支持者。他表示，已指示司法部立即调查这些说法，阿纳多卢通讯社报道。

关于威胁信件的说法

特朗普在Truth Social的一篇帖子中声称，民主党政治领导人曾向数人发送信件。他提到的人包括司法部长托德·布兰奇和共和党捐款人。总统称，这些信件提及可能的弹劾及其他惩罚，包括监禁。

特朗普称此类行为是“最高级别的敲诈勒索”，并表示，民主党人据称是因为人们的政治观点及其对共和党的支持而针对他们，而非因为可能存在的不当行为。

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向司法部提出呼吁

总统还提到来自密歇根州的民主党参议员埃莉萨·斯洛特金，称她据称打算针对支持共和党价值观的年轻人。特朗普敦促共和党人迅速采取行动，并坚持认为，在他看来，他所称参与敲诈勒索的人应承担责任。

特朗普没有提供有关所谓威胁信件的具体细节，也没有列出据他所说收到这些信件的所有人。他的声明是在中期选举后政治紧张局势加剧的背景下发表的，民主党在此次选举中获胜。

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