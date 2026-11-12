美国总统唐纳德·特朗普呼吁参议院领导层立即通过预算协调程序推进一项为军事需求提供3500亿美元的方案。正如《国会山报》报道，他在Truth Social社交平台上发表了相关声明。

呼吁参议院采取行动

特朗普表示，他的政府正在再次加强美国武装力量，并指责民主党人意图阻止对国家安全的投资。他呼吁参议院领导层支持该方案，称该方案将为军方提供“决定性优势”。

据该报报道，共和党人只有几周时间来通过相关立法，随后在新年初，国会两院的控制权将转移至民主党人手中。这将在民主党上周举行的中期选举中取得成功后发生。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

资金计划用于哪些方面

美国国防部长皮特·赫格塞思曾多次呼吁国会批准该方案，其中包括特朗普的几项优先事项。他称，这笔资金对于加强军队、扩大国防工业基础以及保护美国国家安全是必要的。

这项3500亿美元的请求包括470亿美元用于扩大弹药生产，170亿美元用于“金穹”导弹防御系统，超过480亿美元用于关键矿产。约1030亿美元计划用于低成本自主系统、人工智能和反无人机能力。

与此同时，该方案仍因融资方式的争议而被国会阻挡。一些众议院共和党人上个月表示，如果政府不加强对俄罗斯的政策，他们准备阻止这一党派方案。部分议员也怀疑，资金总额能否达到3500亿美元。

关注我们在