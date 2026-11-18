美国总统唐纳德·特朗普在访问菲律宾期间会见了伊梅尔达·马科斯。她是菲律宾前独裁者老费迪南德·马科斯的遗孀，也是该国现任总统小费迪南德·马科斯的母亲。The Hill报道称。

白宫一名助手在社交平台X上发布的视频显示，特朗普与现年97岁、使用轮椅出行的马科斯互致问候。画面中，她还向美国总统送出飞吻。在另一段视频中，特朗普称她始终是最美丽的。

马尼拉会晤

在前往马尼拉期间，特朗普还会见了菲律宾总统小费迪南德·马科斯。据该媒体报道，菲律宾方面为这位美国领导人举行了隆重欢迎仪式。小马科斯还为特朗普的晚餐送去了Jollibee的炸鸡。Jollibee是一家菲律宾快餐连锁店。

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关于贸易协议的声明

特朗普在Truth Social上表示，美国和菲律宾已达成一项新的贸易协议，预计将使农民和能源行业受益。他没有透露该协议的细节。

访问菲律宾后，特朗普原计划前往中国，与中国国家主席习近平以及侵略国俄罗斯的领导人弗拉基米尔·普京举行三方会晤。The Hill还指出，小马科斯与特朗普政府保持着良好关系：特朗普在2024年大选获胜后，他致电特朗普表示祝贺，并转达了母亲的问候。

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