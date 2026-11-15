美国总统唐纳德·特朗普指责其前任乔·拜登的政府造成空中交通管制系统大规模故障，导致全国范围内航班暂停。在Truth Social的发文中，他表示，拜登政府使美国联邦航空管理局的状况恶化，并呼吁国会尽快为新的飞行控制系统拨款。

故障导致延误和取消

据《独立报》报道，机场经历数小时混乱后，联邦当局取消了适用于全美的暂停起飞命令。周六，被取消的航班数量超过6000架次。根据FlightAware的数据，周五有超过9000架次航班延误，不过部分延误可能在限制措施实施前就与天气或其他原因有关。

特朗普称，当前空中交通管制系统的很大一部分已经过时，并表示其政府已开始着手升级该系统。他坚持认为，所需资金应立即拨付，而不是分批拨付。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

承包商的行为正在接受调查

美国交通部长肖恩·达菲表示，此次故障与国防承包商L3Harris进行的系统现代化工作有关。该公司当时正将一段旧铜缆更换为光纤电缆，而达菲称，这项工作以某种方式导致系统过载。

达菲表示，官员们正在查明故障是否可能是由承包商能力不足或路由器故障造成的。在部长发表声明时，这些可能性仍处于核查阶段。

关注我们在