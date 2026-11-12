美国总统唐纳德·特朗普表示，他认为，参议院共和党人的行动导致共和党在中期选举中遭受重大损失。他在Truth Social发文批评国会参议院未能通过《拯救美国法案》（SAVE America Act），也未废除冗长辩论程序。《国会山报》对此进行了报道。

对参议院的批评

特朗普表示，共和党控制的参议院不能再成为法案无法继续推进的地方。他称，未能通过《拯救美国法案》对该党在中期选举中造成了毁灭性影响。

总统还批评共和党参议员保留冗长辩论程序。他表示，拒绝废除这一程序可能会作为美国最大的政治错误之一载入史册。与此同时，特朗普祝贺参议员约翰·图恩再次当选参议院共和党领袖。

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中期选举结果

据该媒体报道，民主党在全国范围内取得重大胜利，并从共和党手中夺得得克萨斯州、堪萨斯州、密西西比州、南卡罗来纳州、缅因州和艾奥瓦州的席位。民主党将在1月同时获得众议院和参议院的控制权。

在民主党人斯科特·科洛姆赢得密西西比州参议院选举后，据报道，民主党将在参议院拥有55个席位。在阿拉斯加州，民主党人玛丽·佩尔托拉与现任共和党参议员丹·沙利文之间的激烈竞争仍在继续：在最近一次计票更新后，佩尔托拉以微弱优势领先。

《拯救美国法案》将对选民登记提出更严格的要求，其中包括为参加联邦选举投票提供美国公民身份证明。该法案获众议院批准，但未能在参议院获得通过。美国联邦法律只允许该国公民参加联邦选举投票。

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