在阿斯塔纳，世界反兴奋剂机构主席维托尔德·班卡表示，对作为侵略国的俄罗斯联邦反兴奋剂体系的信任仍然非常有限。俄罗斯运动员要重返国际赛事，需要一项可靠的兴奋剂检测计划，Channel NewsAsia报道。

加强独立检测

班卡是在世界反兴奋剂机构基金会理事会于哈萨克斯坦举行会议后发表上述言论的。他指出，不可能对任何反兴奋剂体系拥有完全信心，但俄罗斯过去的违规行为需要格外谨慎。

该机构主席表示，独立的国际检测机构必须对俄罗斯运动员实施严格的监管制度。这包括增加国际比赛期间以及在俄罗斯境内进行的检测数量。班卡认为，由独立机构开展更多检测，将让运动员确信重返赛场的人得到了适当检测。

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RUSADA的地位

俄罗斯反兴奋剂机构RUSADA至今仍不符合《世界反兴奋剂条例》。在世界反兴奋剂机构对RUSADA在莫斯科的工作进行审计之前，该机构不能被认定为符合该条例。班卡表示，由于战争，安全地派遣专家前往当地十分困难，尤其是莫斯科与无人机相关的危险。

俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰后，国际奥林匹克委员会呼吁体育联合会不要允许俄罗斯运动员和官员参赛。随后，该委员会因俄罗斯奥林匹克委员会承认俄罗斯暂时占领的乌克兰领土上的体育组织而暂停其资格，并于7月暂时解除这一暂停。已有数个体育联合会允许俄罗斯运动员参赛。

俄罗斯运动员此前也曾因兴奋剂问题受到奥运限制：在对国家支持的兴奋剂计划进行调查后，超过100名运动员未获准参加2016年里约热内卢奥运会。在2018年、2021年和2022年奥运会上，获准参赛的俄罗斯人均在没有国旗和国歌的情况下参赛。

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