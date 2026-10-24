在以色列，长期与总理本雅明·内塔尼亚胡关系密切的世界犹太人大会主席罗恩·劳德在即将举行的选举前严厉批评了他。劳德称政府首脑为独裁者，并表示内塔尼亚胡不遵守民主规则，《明镜周刊》报道。

现年82岁的劳德自2007年起担任世界犹太人大会主席。他表示，自己已出售并转让了在以色列的最后几处房地产，且不打算回到该国。据他所说，现任以色列政府将自身利益置于社会利益之上。

批评政府并支持艾森科特

劳德声称，部长伊塔马尔·本-格维尔和贝扎莱尔·斯莫特里赫在内塔尼亚胡知情和同意的情况下正在毁掉国家。如果必须在即将举行的选举中选择一名候选人，他会支持“亚沙尔”党主席加迪·艾森科特。

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劳德是在内塔尼亚胡担任以色列驻纽约联合国大使时认识他的。据劳德所说，他们一直保持密切联系，但内塔尼亚胡返回以色列后发生了变化，专注于政治生涯以及加强自己在利库德集团中的角色。

关于未能实现的和平计划的声明

劳德还首次谈及谈判。他表示，20世纪90年代末，他代表以色列总理与叙利亚总统哈菲兹·阿萨德和黎巴嫩总理拉菲克·哈里里进行了谈判。劳德声称，经过数月谈判，曾有一项十点和平计划，三名政治人物都同意该计划。

劳德表示，阿萨德已准备签署该文件，但内塔尼亚胡没有这样做。他没有披露协议细节，并称自己保存着两份该计划最终版本的副本。据他所说，该计划尤其包括以色列同意从戈兰高地撤出。劳德还对以色列与美国关系的状况表示担忧，并建议内塔尼亚胡不要让极端分子加入未来政府。

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