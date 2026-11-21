乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基称俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京——俄罗斯这一侵略国的领导人——为杀手，回应美国总统唐纳德·特朗普称普京为自己朋友的言论。泽连斯基在接受CNN采访时表示，特朗普自行决定如何称呼普京，但对乌克兰而言，普京是敌人和杀手。

据BBC News报道，特朗普周四在中国与普京及中国领导人习近平会面时称普京为朋友。这位美国总统还表示，他与普京多年来一直有着很好的关系。

俄罗斯对乌克兰的袭击

这些言论是在周五俄罗斯袭击乌克兰后发表的。俄罗斯联邦，这一侵略国，对基辅的桥梁和火车站发动了袭击。据BBC报道，至少九人死亡。

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泽连斯基称，此次打击是自年初以来规模最大的一次。他表示，俄罗斯使用了110枚导弹，其中包括27枚弹道导弹，以及400多架无人机。乌克兰总统报告了平民死伤情况。

特朗普的声明与波兰的反应

袭击发生后，特朗普在白宫对记者表示，普京希望结束战争。他还称，泽连斯基和普京都希望战争结束，并重申他无法说俄罗斯领导人是否是美国的朋友。

泽连斯基指出，对普京的友好态度意味着对他施压不足。与此同时，波兰表示，一枚俄罗斯巡航导弹是早晨侵犯其领空的三个物体之一。波兰总理唐纳德·图斯克称这一事件是莫斯科的挑衅。

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