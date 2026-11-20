乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在柏林表示，他尚未收到美国发出的G20峰会邀请。该峰会计划于12月14日至15日在迈阿密举行。他希望美国总统唐纳德·特朗普能将乌克兰作为亲密盟友邀请参会。

据《明镜周刊》报道，泽连斯基表示，二十国集团的其他参与方已发出希望在会议上见到乌克兰的信号。他说，若受到邀请，他将代表自己的国家和人民。这一表态是总统在柏林“志愿联盟”会议后作出的。

对普京的邀请

美国政府已经邀请俄罗斯联邦总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京出席峰会。俄罗斯是G20成员，而乌克兰并非这个由主要发达国家和新兴经济体国家组成的集团成员。

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美国期待在峰会举行前，在结束俄罗斯针对乌克兰的战争方面取得进展。普京是否参加此次会议目前尚未得到确认。泽连斯基还表示，他不知道俄罗斯方面将如何回应这一邀请。

与特朗普的关系

在与记者交谈时，泽连斯基被问及特朗普是否称他为朋友。这位乌克兰总统回答说，他认为有过这种情况，但随后表示自己并不确切记得。他补充说，特朗普曾用不同的词语形容他，其中也包括积极的词语。

几小时前，特朗普在中国深圳举行的一次会晤中公开称普京为自己的朋友。

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