乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在西班牙马德里的峰会上表示，由于俄罗斯联邦——侵略国——的袭击，每一座乌克兰发电站都已受损。他呼吁拉丁美洲领导人帮助乌克兰尽快获得修复能源基础设施所需的设备，《卫报》报道。

泽连斯基表示，维修队伍昼夜不停地工作。总统强调，乌克兰需要尽可能广泛的国际合作，以重建和修复能源系统。他指出，来自西班牙和拉丁美洲的公司可以支持这些工作，而所需设备必须与乌克兰电网兼容。

华盛顿的会晤

美国总统唐纳德·特朗普在与俄罗斯总统代表基里尔·德米特里耶夫会晤后表示，他期待与俄罗斯达成一项“非常重大”的协议。他说，该协议不仅涉及针对乌克兰的战争，也涉及“整个欧洲”。特朗普表示，与德米特里耶夫在白宫的会晤并非事先安排。

他还表示，当天他没有会见在白宫参加由美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普组织的谈判的乌克兰官员。

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袭击及炮击后果

俄罗斯和乌克兰夜间相互发动空袭。根据路透社的视频分析，俄罗斯最大的炼油厂之一、位于梁赞的炼油厂可能在针对该市工业设施的大规模无人机袭击中遭到攻击。

在扎波罗热州科梅舒瓦哈，救援人员继续搜寻30多名人员。根据初步信息，在俄罗斯制导航空炸弹袭击后，这些人可能仍被困在一所旧学校和避难所的废墟下。泽连斯基报告称，已确认43人死亡，另有一人此前被视为失踪，但已被发现仍然活着。

俄罗斯设立的卢甘斯克州占领行政当局负责人列昂尼德·帕谢奇尼克表示，乌克兰对临时被占领土上一辆巴士发动袭击，造成5人死亡，另有13人受伤。

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