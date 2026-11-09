泽连斯基称俄罗斯向奥列什基增派兵力 — RMF24

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，作为侵略国的俄罗斯联邦利用赫尔松州被占领的奥列什基暂时停止战斗之机，轮换了军人和装备。据RMF24报道，占领军向该市及相邻社区增派了兵力。

泽连斯基的声明

乌克兰总统在社交媒体上表示，俄罗斯军队以在奥列什基开展人道主义行动为掩护，在第聂伯河左岸进行了大规模人员和装备轮换。他说，占领军的额外兵力被部署到该市本身及周边社区。

泽连斯基还表示，乌克兰武装部队指挥部必须提交关于采取额外措施的建议，以保护赫尔松居民的生命免受俄罗斯恐怖主义的威胁。

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暂时停止战斗

奥列什基的停火从10月27日持续到11月1日。在此期间，被疏散的居民返回了由基辅控制的领土。执行该市人道主义任务的乌克兰代表团也与他们一同返回。

10月23日，白宫表示，乌克兰和俄罗斯同意暂时停止奥列什基的战斗，以运送人道主义援助并准备撤离平民。美国政府当时称，美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普促成了这一协议的达成。

该市局势

奥列什基位于赫尔松约四公里处，坐落在第聂伯河左岸，该地区暂时被俄罗斯占领。乌克兰当局多次报告当地居民处境艰难。美方确认，那里有多达两千人无法获得食物和饮用水，其中包括50名儿童。

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