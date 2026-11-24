总统弗拉基米尔·泽连斯基在德国柏林通过视频向北约国家议员会议发表讲话时，呼吁尽快举行有乌克兰、欧洲、美国以及作为侵略国的俄罗斯参加的会谈。他表示，基辅最早可于次日举行这样的会议。

泽连斯基表示，必须尽一切可能让四方会议尽快举行。他还说，乌克兰的伙伴希望尝试在圣诞节前组织会谈，但基辅希望日期能更早。

欧洲的参与

欧洲各国政府没有参与此前与莫斯科的讨论。近几周来，它们希望加入谈判进程的意愿变得更加明显，France 24报道。

总统还重申，乌克兰寻求的是北约正式成员资格，而不仅仅是来自联盟成员国的安全保障。他表示，乌克兰的作战经验、创新型国防工业和庞大军队能够加强北约。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

北约的立场与保障

在同一活动中于泽连斯基之后发言的北约秘书长马克·吕特强调了联盟对乌克兰的支持。同时，他指出，乌克兰加入北约需要盟国的一致支持，而目前并非所有盟国都同意其加入。吕特还驳斥了包括俄罗斯在内的外部力量可以决定北约组成的观点。

上周，美国特使贾里德·库什纳在柏林表示，作为和平解决方案的一部分，华盛顿可以考虑向乌克兰提供类似《北大西洋公约》第五条所规定的安全保障。泽连斯基指出，在没有获得北约正式成员资格的情况下，此类保障的机制仍存在问题，包括参与国、在乌克兰部署军队、承诺的成本及其有效性。

总统还呼吁北约国家向乌克兰提供更多防空装备，以抵御俄罗斯的空袭。

关注我们在