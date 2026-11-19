美国总统唐纳德·特朗普被怀疑可能在中国国家主席习近平于中国深圳举行的亚太经济合作组织峰会上发表讲话时睡着了。白宫否认了这些说法。

讲话期间发生了什么

据《卫报》报道，在电视直播期间，特朗普闭眼约10秒钟。他的头低垂着，双手仍交叠放在身前。

多名知名的特朗普批评者在社交媒体上表示，这位总统当时睡着了。其中包括Republicans Against Trump组织、加利福尼亚州州长加文·纽森的新闻办公室，以及保守派律师乔治·康韦。

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白宫的立场

美国总统行政当局的代表驳回了这些猜测。白宫通讯主任史蒂文·张表示，特朗普在讲话期间正在看面前的文件，而他的眼球运动据称证实了这一点。

据该报报道，特朗普此前也曾被指在公开活动中睡着或显得困倦，包括在椭圆形办公室举行的新闻发布会、政府会议和体育赛事。政府代表和总统盟友将此类情况解释为眨眼或专心聆听谈话对象。

美国国务卿马尔科·鲁比奥6月曾对立法者表示，他从未见过特朗普睡着。副总统J.D.万斯去年也表示，总统即使在长途飞行中也几乎不睡觉。

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