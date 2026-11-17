爱沙尼亚总统尤勒·马迪泽表示，关于可能关闭与俄罗斯联邦——一个侵略国——边境公路口岸的决定，必须以对经济、人道、外交和安全后果的评估为基础。她呼吁政府不要作出可能损害国家利益的情绪化决定。

据ERR News报道，马迪泽认为，应停止经由东部边境的旅游出行和购买廉价商品的出行。同时，她认为，应保留因外交和人道主义目的过境的可能性，尤其是为边境另一侧有年长亲属或子女的人提供这种可能。

安全与人道主义因素

总统指出，政府还必须考虑并非完全公开的信息。这尤其涉及人们在过境期间可能被招募从事针对爱沙尼亚的活动，以及安全机构应对潜在威胁的能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

马迪泽还表示，关闭边境本不会阻止针对Milrem公司的袭击以及近期针对Threod的袭击企图。她称，芬兰决定关闭其边境时的情况与爱沙尼亚不同，而开放边境对爱沙尼亚是有益的。

可能的额外限制

她不排除政府在分析后可能对不具有人道主义或外交必要性的出行施加额外限制。马迪泽强调，波兰也保持边境口岸开放，外交官以及因人道主义原因或前往工作的人在某些情况下需要过境。

在评论纳尔瓦的情况时，总统呼吁不要夸大对该市及其经济的威胁。她表示，Frontex副执行主任乌库·萨雷坎诺证实，欧洲边境和海岸警卫局的60名工作人员及其家属位于纳尔瓦和纳尔瓦-约埃苏，并正在评估边境局势的发展。

关注我们在